Шукають героя з вулиці 15 Квітня.

19 листопада хтось з тернополян приніс будівельну драбину до палаючого будинку. За свідченнями очевидців, чоловік облив себе водою і поліз драбиною на поверхи рятувати людей, витяг дівчину і жінку, по його драбині вилізли сусіди.

«Ми хочемо знайти цього чоловіка і нагородити його почесною відзнакою міста.

Якщо ви знаєте цю людину або це ви самі – напишіть мені у повідомлення. Вчинок цього чоловіка заслуговує на визнання.

Дякую всім, хто того дня допомагав. Рятувальникам, медикам, поліцейським, комунальникам, підприємцям, волонтерам, тернополянам, які здавали кров, приносили їжу!» – написав міський голова Сергій Надал.

