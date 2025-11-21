Поповнив ряди Небесного воїнства, щоб вічно стояти на сторожі миру та добра, житель села Красіїв Монастириської громади Анатолій Гладкий. Вічна і світла пам’ять українському Воїну!

«На превеликий жаль, Монастириська громада продовжує втрачати своїх вірних синів, котрі змінили мирне життя на важкі бойові будні, щоб стати на захист нашої Батьківщини.

Монастириська міська повідомляє про те, що небесне військо поповнив Герой – Анатолій ГЛАДКИЙ, житель села Красіїв.

Він пішов у вічність, але назавжди залишиться у нашій пам’яті, як символ мужності, стійкості та незламності.

Анатолій поповнив ряди Небесного воїнства, щоб вічно стояти на сторожі миру, добра та справедливості», – написали у Монастириській громаді.

Вічна пам’ять українському Воїну!

