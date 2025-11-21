21 листопада у Тернополі відбулися заходи із відзначення Дня Гідності та Свободи. Цей день уособлює незламність українського народу та його прагнення жити у вільній державі. Цей день нагадує про боротьбу за право на гідність, свободу та європейський вибір України.

Тернополяни вшанували пам’ять Героїв Євромайдану спільним молебнем, після якого учасники заходу поклали квіти до пам’ятника Небесній Сотні. У вшануванні пам’яті Героїв взяли участь представники міської влади, духовенство й мешканці громади.

Звертаючись до присутніх, міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив про високу ціну свободи та незламність українського народу: «Дванадцять років тому в нас хотіли забрати свободу, позбавити гідності та державності. Але українці вийшли на майдани своїх міст і на головний майдан країни. Мирний протест переріс у Революцію Гідності – подію, яка перетворила український народ на справжню націю, – зазначає міський голова. – Ми знаємо, що ця переміна відбулася дуже дорогою ціною. Герої Небесної Сотні сьогодні захищають нас із небес, і пам’ять про них назавжди залишиться в серцях українців та в нашій історії. Сьогодні наші військові продовжують справу Майдану. Вони відстоюють право українців на свободу, на гідність, на європейське майбутнє».

