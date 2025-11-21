Майже рік щоденних молитв, надій та сподівань. На жаль, дива не сталось… Підтвердилась загибель Григорія Смука, жителя села Глибочок Борщівської громади. Свій останній бій за Україну, її свободу та незалежність захисник прийняв у грудні 2024 року на Донеччині. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«З сумом повідомляємо, що відданий військовій присязі, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність внаслідок артилерійського обстрілу противником в районі н.п. Петропавлівка Донецької області 30 грудня 2024 року загинув солдат Смук Григорій Георгійович,1978 року народження, житель села Глибочок Борщівської територіальної громади. Близько року рідні з надією чекали на звістку про те, що живий…

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування.

В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають», – написали у Борщівській громаді.

Свій останній бій за Україну, її свободу та незалежність відважний Воїн прийняв 30 грудня 2024 року в районі населеного пункту Петропавлівка Донецької області.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Світлого та благословенного польоту душі твоїй, вірний сину України!» – написали у РВА.

