Потерпілу з численними травмами доправлено до медичного закладу.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася по вулиці Микулинецькій у селищі Велика Березовиця. На лінію 102 надійшло повідомлення від очевидця ДТП. На місце події виїхала слідчо-оперативна группа, повідомили в обласній поліції.

З’ясувалося, потерпіла – жителька Великої Березовиці, 1948 року народження, – переходила проїжджу частину пішохідним переходом, коли на неї скоїв наїзд водій автомобіля Toyota – 37-річний житель обласного центру.

У результаті ДТП пенсіонерка отримала травми і була госпіталізована.

Поліцейські встановлюють обставини аварії, а водіїв та пішоходів закликають дотримуватися правил дорожнього руху.

