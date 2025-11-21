У МЗС Польщі повідомили, що внаслідок російського удару по Тернополю у ніч про 19 листопада загинула 7-річна Амелія, яка мала польське громадянство.

Про це повідомив у соцмережі Х речник польського МЗС Мацей Вевьор, пише “Європейська правда”.

Речник зазначив, що у ніч з 18 на 19 листопада росія атакувала цивільних осіб у Тернополі, і “серед жертв цього звірства – 7-річна громадянка Польщі – Амелька”.

“Вона загинула вночі разом зі своєю мамою. Наша установа перебуває в постійному контакті з владою Тернопільської області”, – написав Вевьор

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня номер 27 імені Віктора Гурняка повідомила, що внаслідок російської ракетної атаки загинула учениця 2-В класу Амелія Гжесько та її мама Оксана.

