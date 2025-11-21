На Тернопільщині 22 листопада прогнозують дощ та мокрий сніг, слабку ожеледь, туман.

23 листопада – переважно сніг та мокрий сніг. Вночі місцями значні опади. Температура повітря близько 0 градусів.

Водіїв просять змінити шини на зимові, бути обережними та дотримуватись дистанції.

22 листопада в області – хмарно. Опади (дощ та мокрий сніг). На дорогах ожеледиця. Слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вподовж доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

У Тернополі хмарна погода буде триматися до вечора. Протягом усього дня очікується сніг. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться. На дорогах ожеледиця. Слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вподовж доби від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

