Выбор нового телевизора – задача не из простых, особенно когда на рынке представлены две совершенно разные технологии экранов. Обе обещают невероятное качество картинки, обе имеют армию преданных фанатов, и обе стоят немалых денег. Как тут не растеряться? Давайте спокойно разберёмся, чем же отличаются эти загадочные аббревиатуры и какая из них подойдёт именно для вашего дома. Корейский гигант производит модели обоих типов, так что выбор точно найдётся на любой вкус и кошелёк.

Принцип работы и ключевые отличия

QLED-панели представляют собой усовершенствованные LED-экраны с дополнительным слоем квантовых точек. Эти микроскопические частицы преобразуют свет подсветки, обеспечивая более чистые и насыщенные цвета. Технология отличается высокой яркостью, что делает такие модели идеальными для светлых помещений. Квантовые точки также расширяют цветовой охват, позволяя отображать оттенки, недоступные обычным жидкокристаллическим матрицам.

OLED-дисплеи работают по совершенно иному принципу: каждый пиксель здесь является самостоятельным источником света. Органические светодиоды не нуждаются в дополнительной подсветке, благодаря чему достигается абсолютный чёрный цвет и бесконечная контрастность. Толщина таких панелей поражает воображение – некоторые модели тоньше смартфона, что открывает новые возможности для дизайна интерьера.

Сравнение

При выборе между технологиями следует учитывать несколько важных параметров:

яркость – квантовые матрицы достигают 2000 нит и выше, органические панели обычно ограничены 800-1000 нит;

контрастность – OLED обеспечивает идеальный чёрный, QLED демонстрирует отличные, но не абсолютные показатели;

углы обзора – органические экраны сохраняют качество картинки при любом положении зрителя;

долговечность – квантовые точки не подвержены выгоранию, тогда как органика требует более бережного отношения;

энергопотребление – LED-подсветка расходует больше электричества при отображении светлых сцен.

Стоит отметить, что разница в яркости особенно заметна при просмотре HDR-контента, где пиковые значения играют решающую роль. Именно поэтому производитель продолжает совершенствовать обе технологии, стремясь минимизировать их слабые стороны.

Какой вариант выбрать

Для гостиной с большими окнами и ярким естественным освещением лучше подойдут QLED-модели. Их высокая пиковая яркость компенсирует блики и сохраняет насыщенность картинки даже в солнечный день. Геймеры также оценят отсутствие риска выгорания статичных элементов интерфейса. Кроме того, такие телевизоры обычно доступнее по цене при сопоставимой диагонали экрана. OLED-телевизоры станут превосходным решением для домашнего кинотеатра или затемнённой комнаты. Глубокий чёрный цвет, мгновенный отклик пикселей и кинематографичная картинка погрузят в атмосферу любимых фильмов. Ценители визуального совершенства и киноманы по достоинству оценят эту премиальную технологию. Для просмотра ночных сцен в триллерах или космических пейзажей в научной фантастике органические панели просто незаменимы.

Обе разработки Samsung продолжают активно развиваться, с каждым поколением сокращая разрыв между собой. Окончательный выбор зависит от условий эксплуатации, предпочтений в контенте и финансовых возможностей покупателя.