Внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва загинули 5 людей, ще 15 госпіталізовані, чотирьох людей, яких неадекват взяв у заручники в магазині, врятували.

“Працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України. Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції України надати суспільству всю перевірену інформацію в цій справі”, – сказав президент Володимир Зеленський.

Генпрокурор Руслан Кравченко уточнив, що стрільцем був 58-річний уродженець москви. Він починав рух з вулиці Деміївської, по дорозі вбивши чотирьох людей. Після вбивств він забарикадувався у супермаркеті та утримував заручників.

Попередньо, терорист стріляв з автоматичної зброї. ЗМІ передають, що за словами Ігоря Клименка, зброя була зареєстрована, а у 2025 році карабін заново відстріляно. Стрілець надавав довідку про психічний стан.

Одночасно зі стріляниною спалахнула пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.