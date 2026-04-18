Кількість загиблих внаслідок дій терориста в Києві зросла до 6, також госпіталізовано 9 поранених, ще 6 постраждалим надали допомогу на місці, зокрема чотиримісячній дитині.

Мер Києва Віталій Кличко: “За інформацією медиків, у результаті стрілянини на вулиці та в супермаркеті в Голосіївському районі Києва загинули пʼятеро людей.

Також в лікарні померла жінка, яка була в числі 10-ти госпіталізованих поранених стрілком. Її особу встановлюють, жінці було близько 30-ти років. Тобто, загалом в результаті стрілянини вже шестеро загиблих”.

Також медики надали допомогу на місці 6 постраждалим. Зокрема, й чотиримісячній дитині, яка отруїлася чадним газом в квартирі поруч з тією, яку до трагедії на вулиці та в супермаркеті підпалив стрілок. Від госпіталізації батьки дитини відмовилися.

Слід нагадати, у Голосіївському районі Києва в суботутерорись відкрив стрілянину по людях, є загиблі та поранені, поліція проводила спецоперацію з затримання злочинця.

Згодом чоловіка, який влаштував смертельну стрілянину в Голосіївському районі Києва, було вбито.

За даними УП, дата народження терориста – 21.04.1968. Народився в москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, згодом – у Голосіївському районі Києва.