Жителів Тернопільської громади запрошують приєднатися до всеукраїнського проєкту «ЛУН Місто AIR» та встановити у себе вдома датчики для вимірювання якості повітря. Ініціатива реалізується українською IT-компанією «ЛУН» спільно з науковцями факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ імені Тараса Шевченка.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Сенсори вимірюють концентрацію мікроскопічних забруднювачів, що утворюються внаслідок роботи транспорту, промисловості, опалення чи пожеж. Окрім цього, датчики фіксують температуру та вологість повітря, що допомагає точніше оцінювати загальний стан довкілля.

Якість повітря визначається за міжнародним індексом AQI: чим вищий показник – тим більший рівень забруднення.

Тернополяни, які бажають долучитися до проєкту, можуть встановити станцію моніторингу у себе вдома. Для цього потрібно:

розетка біля вікна;

WiFi із паролем;

вікно без сітки;

смартфон із доступом до Telegram.

Подати заявку можна за посиланням.

Стежити за актуальними показниками можна онлайн – на інтерактивній мапі якості повітря.

Також якість повітря в Тернополі можна можна відстежувати у міському додатку «е-Тернопіль», де в реальному часі доступні дані з датчиків.