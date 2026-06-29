21-річний мотоцикліст потрапив до лікарні у неділю, 28 червня. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

Потерпілий керував мотоциклом KOVI 300-4LR. ДТП сталася, коли він рухався у Тернополі вулицею Чумацькою в напрямку Мазепи.

За попередньою інформацією, хлопець виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen Jetta.

Мотоцикліста з травматичною ампутацією пальців ноги та в стані алкогольного сп’яніння госпіталізували до лікарні.

Поліцейські розслідують всі обставини ДТП.