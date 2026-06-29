У Тернополі відбувся Чемпіонат України з волейболу сидячи серед учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Спортивний захід об’єднав понад 90 спортсменів із різних регіонів України, повідомили у Тернопільській міській раді.

За звання найкращої команди з волейболу сидячи змагалися шість адаптивних команд:

«Північний форпост»;

«Нескорені – Кривий Ріг»;

МСК «Дніпро» МХП;

«Яструби МХП» (Тернопіль);

ВРЦ – «Інваспорт» ХНУВС;

«МХП Титани».

Чемпіонат став важливою подією у розвитку адаптивного спорту, популяризації здорового способу життя та підтримки ветеранів і людей з інвалідністю, зазначили в ТМР.