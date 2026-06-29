У Тернополі ветерани війни з усієї України зіграли у волейбол сидячи
У Тернополі відбувся Чемпіонат України з волейболу сидячи серед учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Спортивний захід об’єднав понад 90 спортсменів із різних регіонів України, повідомили у Тернопільській міській раді.
За звання найкращої команди з волейболу сидячи змагалися шість адаптивних команд:
- «Північний форпост»;
- «Нескорені – Кривий Ріг»;
- МСК «Дніпро» МХП;
- «Яструби МХП» (Тернопіль);
- ВРЦ – «Інваспорт» ХНУВС;
- «МХП Титани».
Чемпіонат став важливою подією у розвитку адаптивного спорту, популяризації здорового способу життя та підтримки ветеранів і людей з інвалідністю, зазначили в ТМР.