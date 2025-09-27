У Тернополі норвезька благодійна організація «Машини для України» передала автівки для ЗСУ

Поширити

Благодійна організація з Норвегії «Машини для України» («Biler til Ukraina») передала 10 автомобілів, які будуть використані для логістики, евакуації поранених та оснащення мобільних госпіталів.

Заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Павло Журба висловив щиру подяку норвезьким партнерам та вручив подяки від керівництва ОВА делегації на чолі з Йонасом Андерсеном Саєд, нещодавно обраним депутатом Парламенту Королівства Норвегія.

«Ми високо цінуємо внесок наших міжнародних партнерів. Кожен автомобіль – це не просто транспорт, а реальна допомога для наших військових, які щодня стоять на захисті України. Дякуємо норвезькій благодійній організації «Машини для України» та особисто панові Йонасу Андерсену за підтримку нашої області та фронту», – зазначив Павло Журба.

Норвезька благодійна організація «Машини для України», заснована уродженцем Тернопільщини Мироном Богуцьким, з початку повномасштабного вторгнення надає значну допомогу Збройним Силам України. Основна діяльність організації полягає у зборі та доставці позашляховиків, пікапів та автобусів, а також необхідного обладнання та спорядження.

Загалом від початку війни організація передала на фронт 136 автомобілів. У 2025 році вже було передано 14 машин, а сьогодні ще 10.

Йонас Андерсен, який у 2025 році став депутатом Парламенту Норвегії, активно підтримує Україну. Після початку війни він сприяв партнерству між норвезьким муніципалітетом Сокндал та Залізцями на Тернопільщині, організував велопробіг із Норвегії до України для збору коштів на допомогу військовим.

Ця передача є черговим доказом міжнародної солідарності та підтримки українських військових у складний воєнний час.