Сьогодні: Субота. 27.09.2025

  • search

Тернопільщину відвідали земляцтва з усієї України

Прокоментуй!
Тернопільщину відвідали земляцтва з усієї України

Заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух зустрівся з представниками земляцтв з різних регіонів України. Делегація завітала на Тернопільщину з нагоди Дня Української Повстанської Армії, Дня українського козацтва та свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Земляцтва – це громадські об’єднання, які гуртують вихідців із певних регіонів. Вони займаються збереженням культурної спадщини, підтримкою земляків, організацією благодійних та соціальних проєктів, а також популяризацією історії рідного краю.

Протягом візиту гості відвідають знакові місця області: музей УПА в Антонівцях Кременецького району, Вишнівецький палац та Марійський духовний центр у Зарваниці.

«Ця війна принесла багато біди, болю й втрат у кожну українську сім’ю. Але водночас вона згуртувала нас, наблизила один до одного. Ми відчули, що єдина сила нашої держави – у єдності. Ми є одна країна, один народ, який обов’язково вистоїть і переможе», – підкреслив Тарас Пастух.

Зустріч у Тернополі стала важливим етапом у співпраці між земляцтвами та регіоном. Вона підтвердила, що навіть у складний час українці залишаються єдиними у своїй історичній пам’яті, духовних традиціях та спільній боротьбі.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

97 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.