Тернопільщину відвідали земляцтва з усієї України

Заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух зустрівся з представниками земляцтв з різних регіонів України. Делегація завітала на Тернопільщину з нагоди Дня Української Повстанської Армії, Дня українського козацтва та свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Земляцтва – це громадські об’єднання, які гуртують вихідців із певних регіонів. Вони займаються збереженням культурної спадщини, підтримкою земляків, організацією благодійних та соціальних проєктів, а також популяризацією історії рідного краю.

Протягом візиту гості відвідають знакові місця області: музей УПА в Антонівцях Кременецького району, Вишнівецький палац та Марійський духовний центр у Зарваниці.

«Ця війна принесла багато біди, болю й втрат у кожну українську сім’ю. Але водночас вона згуртувала нас, наблизила один до одного. Ми відчули, що єдина сила нашої держави – у єдності. Ми є одна країна, один народ, який обов’язково вистоїть і переможе», – підкреслив Тарас Пастух.

Зустріч у Тернополі стала важливим етапом у співпраці між земляцтвами та регіоном. Вона підтвердила, що навіть у складний час українці залишаються єдиними у своїй історичній пам’яті, духовних традиціях та спільній боротьбі.