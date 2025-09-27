На прощу до Зарваниці з’їхались освітяни Тернопільщини та сусідніх областей

Поширити

У Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася п’ятнадцята Всеукраїнська проща освітян під гаслом «В освіті йдеться про одне: щоб знання було правдивим знанням».

До святині з’їхалися педагоги, вихователі, викладачі та інші працівники освіти з усіх куточків Тернопільщини та сусідніх областей. Подія об’єднала сотні людей, які присвятили своє життя вихованню молодого покоління, показавши, що справжня освіта неможлива без духовних орієнтирів і цінностей.

Участь у прощі взяв і заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Павло Журба. Він подякував освітянам за працю та витривалість, наголосивши, що у час війни роль учителя особливо важлива, адже саме він формує не лише знання, а й силу духу учнів.

Програма прощі включала урочисту Божественну Літургію, молебень до Пресвятої Богородиці, Хресну дорогу та спільну молитву за мир в Україні й за тих, хто служить справі освіти.