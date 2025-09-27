На щиті повертається до рідного дому Іван Насадик з Тернопільщини

Іван Насадик із села Затишне Монастириської громади боронив Україну на нулі. Загинув поблизу Ізюму на Харківщині. Тепер назавжди захисник повертається до рідного села, додому – на щиті. Вічна пам’ять та шана Герою!

«З глибоким сумом повідомляємо, що поблизу села Кам’янка Ізюмського району Харківської області 26 вересня 2025 року віддав життя за цілісність і незалежність держави старший механік відділення слюсарно-механічних робіт і поточного ремонту агрегатів ремонтного взводу, старший солдат Збройних Сил України Іван НАСАДИК, житель села Затишне Монастириської міської територіальної громади.

Монастириська міська рада та всі жителі нашої громади висловлюють щирі співчуття сім’ї, родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті нашого земляка та Героя.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять Герою!» – повідомили у Монастириській територіальній громаді.

Розпорядженням міського голови 27 вересня у Монастириській міській територіальній громаді оголошено Днем жалоби.