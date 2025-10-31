Родинам загиблих Героїв вручили відзнаки «Почесний громадянин міста Тернополя»
У Тернополі в Українському домі відбулася церемонія вшанування пам’яті полеглих захисників. Міський голова Тернополя Сергій Надал вручив родинам військових, які віддали своє життя за Україну, найвищу відзнаку Тернопільської міської ради – «Почесний громадянин міста Тернополя».
Цього звання було удостоєно 22 військовослужбоці посмертно за їхню мужність та героїзм, виявлені у захисті територіальної цілісності України.
На початку церемонії присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Під час виступу міський голова Сергій Надал підкреслив, що вручення цих відзнак є знаком пам’яті, шани та поваги до тих, хто поклав своє життя за Україну.
«Воїни, яких ми вшановуємо варті набагато більше, аніж будь-яка нагорода. Пам’ять про них житиме вічно в історії нашого міста. Прийдешні покоління вчитимуться на їхньому прикладі мужності. Хоча жодні слова не зможуть загоїти ваш біль, пам’ятайте – ваші близькі загинули не даремно. Завдяки їхній жертовності Україна продовжує існувати. Ми пам’ятаємо кожного воїна. Вічна пам’ять і слава Героям», – заначив Сергій Надал.
Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:
БАЛЮК Арсен Орестович, старший солдат;
БАРАНОВСЬКИЙ Володимир Іванович, солдат;
БУГАЙ Михайло Анатолійович, солдат;
БРОСЛАВСЬКИЙ Володимир Любомирович, старший лейтенант;
ДМИТРІЄВ Кирил Юрійович, солдат;
ГОМЕНЮК Олександр Іванович, головний сержант;
КОЗУБ Арсен Ярославович, матрос;
ІВАНЦІВ Петро Михайлович, старший солдат;
КУХАРЕВИЧ Андрій Олексійович, старший лейтенант;
МЕЛЬНИК Валентин Вікторович, сержант;
ОРЛОВСЬКИЙ Микола Васильович, солдат;
ПАВЛЮК Андрій Миколайович, солдат;
ПРЕЙЗНАР Руслан Станіславович, солдат;
ПРОКОПОВИЧ Ігор Зіновійович, солдат;
РАДКОВСЬКИЙ Юрій Володимирович, солдат;
РВАЧОВ Михайло Ігорович, солдат;
РУЗУДЖЕНК Рауф Ардашир Огли, сержант;
ОСАДЧУК Роман Русланович, сержант
СТРУННІКОВ Денис Олександрович, солдат;
ТОМЧУК Віталій Григорович, солдат
ЧЕРКАШИН Олег Ілліч, солдат.