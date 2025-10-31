У Тернополі в Українському домі відбулася церемонія вшанування пам’яті полеглих захисників. Міський голова Тернополя Сергій Надал вручив родинам військових, які віддали своє життя за Україну, найвищу відзнаку Тернопільської міської ради – «Почесний громадянин міста Тернополя».

Цього звання було удостоєно 22 військовослужбоці посмертно за їхню мужність та героїзм, виявлені у захисті територіальної цілісності України.

На початку церемонії присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Під час виступу міський голова Сергій Надал підкреслив, що вручення цих відзнак є знаком пам’яті, шани та поваги до тих, хто поклав своє життя за Україну.

«Воїни, яких ми вшановуємо варті набагато більше, аніж будь-яка нагорода. Пам’ять про них житиме вічно в історії нашого міста. Прийдешні покоління вчитимуться на їхньому прикладі мужності. Хоча жодні слова не зможуть загоїти ваш біль, пам’ятайте – ваші близькі загинули не даремно. Завдяки їхній жертовності Україна продовжує існувати. Ми пам’ятаємо кожного воїна. Вічна пам’ять і слава Героям», – заначив Сергій Надал.

Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:

БАЛЮК Арсен Орестович, старший солдат;

БАРАНОВСЬКИЙ Володимир Іванович, солдат;

БУГАЙ Михайло Анатолійович, солдат;

БРОСЛАВСЬКИЙ Володимир Любомирович, старший лейтенант;

ДМИТРІЄВ Кирил Юрійович, солдат;

ГОМЕНЮК Олександр Іванович, головний сержант;

КОЗУБ Арсен Ярославович, матрос;

ІВАНЦІВ Петро Михайлович, старший солдат;

КУХАРЕВИЧ Андрій Олексійович, старший лейтенант;

МЕЛЬНИК Валентин Вікторович, сержант;

ОРЛОВСЬКИЙ Микола Васильович, солдат;

ПАВЛЮК Андрій Миколайович, солдат;

ПРЕЙЗНАР Руслан Станіславович, солдат;

ПРОКОПОВИЧ Ігор Зіновійович, солдат;

РАДКОВСЬКИЙ Юрій Володимирович, солдат;

РВАЧОВ Михайло Ігорович, солдат;

РУЗУДЖЕНК Рауф Ардашир Огли, сержант;

ОСАДЧУК Роман Русланович, сержант

СТРУННІКОВ Денис Олександрович, солдат;

ТОМЧУК Віталій Григорович, солдат

ЧЕРКАШИН Олег Ілліч, солдат.

