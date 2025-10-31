Коли найкраще садити озимі часник та цибулю: місячний календар на листопад
Посівний місячний календар листопад 2025: в які дні варто садити озимі часник та цибулю для гарного врожаю.
Листопад є останнім місяцем перед зимовим періодом, коли можна висадити у ґрунт деякі рослини, щоб в наступному році зібрати гарний врожай.
Місячний календар підкаже, у які дні найкраще садити озимий часник, цибулю та інші культури, аби врожай був рясним і здоровим. А ще – коли сприятливий час для обрізання дерев, перекопування землі, підживлення ґрунту та захисту рослин від морозів.
Фази Місяця у листопаді
1-4 і 21-30 листопада – Місяць зростає;
5 листопада – Повня;
6-19 листопада – Спадний Місяць;
20 листопада – Молодик.
Найсприятливіші дні
3, 4, 5, 11, 12, 13 листопада – оптимальний період для посадки та висівання.
Що і коли висівати у листопаді
Озимий часник: 3-7, 10-14 листопада
Цибуля-сіянка: 3-7, 10-14 листопада
Сидерати (гірчиця, фацелія): 3-15 листопада
Зелень (шпинат, кріп, салат, рукола, кінза, базилік): 3-7, 22-27 листопада
Цибулинні квіти (тюльпани, нарциси, гіацинти): 3-7, 10-14 листопада
Декоративні кущі (троянди, гортензії, барбарис): 3-7, 22-27 листопада.
Несприятливі дні
1, 8 листопада, 28-30 листопада. Ці дні краще уникати посадок і пересадок, а зайнятись підготовчими роботами: перекопати, внести добрива, укрити грядки.