Із початку травня цього року вважали зниклим безвісти захисника з Тернополя Ярослава Гирила. Як стало відомо, Ярослав загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. На 39-у році життя… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

У Тернополі провели в останню земну дорогу військового Гирила Ярослава Валерійовича.

Воїн вважався зниклим безвісти з 4 травня 2025 року. Його життя обірвалось на 39-у році життя під час виконання бойового завдання на Донеччині.

«Він до останнього боровся вірний військовій присязі на вірність Українському народу. Щиро співчуваємо рідним, друзям, побратимам захисника. Вічна слава і пам’ять Герою!» – йдеться у повідомленні міського голови Сергія Надала.

