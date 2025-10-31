На базі кафедри політології та філософії імені Сергія Коновала ННІМВ імені Б. Д. Гаврилишина Західноукраїнського національного університету відбулося урочисте відкриття Political Communication Club – нового освітньо-дискусійного простору, покликаного сприяти розвитку у студентів політичної культури, критичного мислення та комунікаційних навичок.

Першою спікеркою та ініціаторкою створення клубу стала доцент кафедри Мирослава Гурик, яка відкрила його діяльність тематичною презентацією «Hybrid war as a modern way of warfare: origin, means and instruments» («Гібридна війна як сучасна форма ведення бойових дій: походження, засоби та інструменти»).

У межах лекції було розглянуто ключові аспекти поняття гібридної війни, її історичне походження та розвиток як стратегії, що поєднує військові, політичні, економічні, дипломатичні та інформаційно-психологічні методи впливу. Як приклад сучасної гібридної агресії, що використовує широкий спектр засобів: від кібернападів і пропаганди до підтримки сепаратизму та дезінформаційних кампаній особливу увагу спікерка приділила аналізу російсько-української війни, яка триває з 2014 року.

У заході взяли участь студенти, викладачі та аспіранти спеціальності “Політологія”, які активно долучалися до обговорення, висловлювали власні думки та пропозиції щодо шляхів протидії інформаційним загрозам і формування стійкості суспільства до маніпуляцій.

Створення Political Communication Club стало важливим кроком у розвитку науково-комунікаційної діяльності кафедри, що сприятиме формуванню середовища відкритого діалогу, розвитку аналітичних умінь і розумінню складних процесів сучасної політики.

Клуб планує надалі проводити цикл зустрічей, дискусій і семінарів за участю науковців, експертів і представників громадських організацій, які працюють у сфері політичної комунікації, медіа та міжнародних відносин.

