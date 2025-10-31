Нацгвардійці виявили двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням на Тернопільському ставі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Під час патрулювання території поблизу «Водної арени» 30 жовтня близько 19:30 військовослужбовці Національної гвардії на веслувальному каналі Тернопільського ставу побачили двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням.

Порушниками виявилися місцеві жителі 1992 та 1987 років народження.

Військовослужбовці викликали на місце події співробітників поліції та представників екологічної інспекції для документування правопорушення.

За інформацією правоохоронців, чоловіки здійснювали підводне полювання з гарпунною рушницею. Поліцейські вилучили десять рибин, серед яких судак, щука та окунь, спеціальну екіпіровку для дайвінгу й знаряддя лову — рушницю-гарпун.

Спеціалісти екологічної інспекції визначають суму збитків, завданих довкіллю. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження відповідно до частини 1 статті 249 (незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України.

Подобається це: Подобається Завантаження…