Підтримка родин полеглих захисників, створення середовища, в якому вони можуть відновлювати внутрішні сили – важливий напрям роботи навчально-наукового центру соціально-психологічної підтримки та резильєнтності ЗУНУ.

Традиційно зустріч розпочалася з молитви в університетській капличці, де учасники спільно вшанували пам’ять воїнів, які віддали життя за Україну.

Психолог центру Елеонора Ященко говорила з пристуніми про внутрішні ресурси – те, що допомагає знаходити сили жити далі, зберігаючи пам’ять, любов і вдячність.

Важливою частиною зустрічі стала й творчість. Символом цього разу стала лаванда – рослина, що уособлює спокій, гармонію та внутрішню рівновагу. Під час майстер-класу учасники оздоблювали свічки лавандою в техніці декупаж та створювали «букет ресурсів» – символічну композицію, яка допомагала усвідомити власні джерела підтримки й сили.

Такі заходи мають особливе значення. Вони поєднують психологічну підтримку, духовність, творчість і живе людське спілкування, допомагаючи людям не залишатися наодинці зі своїми переживаннями.