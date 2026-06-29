Тернопільські поліцейські викрили на одержанні неправомірної вигоди начальницю ЦНАП та секретарку сільської ради.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

“Фігурантки вимагали 2300 доларів США за сприяння в оформленні документів, що надавали право на відстрочку від призову. Їх затримали під час одержання неправомірної вигоди”, – розповіли в поліції.

За даними слідства, начальниця ЦНАП та секретарка однієї із сільських рад Чортківського району за грошову винагороду обіцяли військовозобов’язаному провести обстеження та видати акт про здійснення ним постійного догляду за матір’ю. Цей документ мав бути підставою для отримання чоловіком відстрочки від призову під час мобілізації. Свої послуги вони оцінили у 2300 доларів США.

Спочатку чоловік передав їм аванс – 1000 доларів США. Правоохоронці затримали фігуранток у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання решти обумовленої суми — 1300 доларів США.

Слідчі оголосили начальниці ЦНАП та секретарці сільської ради про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.