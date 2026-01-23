Капсульний гардероб – це продумана колекція універсальних речей, які ідеально поєднуються між собою та підходять для будь-якої нагоди. Такий підхід економить час на збори, гроші на непотрібні покупки та місце у шафі. PrettyLittleThing бренд пропонує стильні та доступні варіанти базового одягу, що стануть основою вашого ідеального гардеробу. Британська марка, заснована у 2012 році в Манчестері, відома своїми трендовими моделями, які водночас залишаються практичними для щоденного носіння. Сьогодні продукція цього виробника користується величезною популярністю серед модниць по всьому світу.

Основні принципи формування капсули

Головне правило – обирати якісні речі нейтральних відтінків, які легко комбінуються. Чорний, білий, бежевий, сірий та темно-синій створюють базу, до якої можна додавати яскраві акценти. Кожен елемент має виконувати кілька функцій: джинси підійдуть і для прогулянки, і для неформальної зустрічі, а класичний блейзер доповнить як офісний образ, так і вечірній лук. Важливо також враховувати особливості вашого способу життя: активним дівчатам знадобиться більше спортивного одягу, а тим, хто працює в офісі, варто зробити акцент на діловому стилі.

Що має входити до базової колекції

Універсальний жіночий гардероб складається з кількох ключових категорій:

якісні джинси прямого або слім-крою різних відтінків;

біла сорочка та чорна водолазка;

трикотажний светр нейтрального кольору;

класичні штани або спідниця-міді;

базові топи та футболки без принтів;

жакет або тренч на міжсезоння;

маленька чорна сукня для особливих подій;

зручні кросівки та елегантні туфлі на підборах.

Придбати оригінальні речі від PrettyLittleThing можна в інтернет-магазині Beteji, де представлено широкий асортимент моделей різних розмірів та кольорів із доставкою по всій Україні.

Секрети вдалих комбінацій

Щоб капсула працювала ефективно, кожна річ має поєднуватися мінімум із трьома іншими. Експериментуйте з текстурами: поєднуйте грубу в’язку з шовком, денім з мереживом. Аксесуари допоможуть урізноманітнити образи – один і той самий комплект виглядатиме по-різному зі шкіряним ременем чи елегантним шарфом. Не забувайте про багатошаровість: накинутий на плечі кардиган або зав’язаний на талії светр миттєво змінюють настрій всього аутфіту.

Як оновлювати гардероб правильно

Переглядайте свою капсулу двічі на рік – перед початком теплого та холодного сезонів. Замінюйте зношені речі на аналогічні, додавайте один-два трендові елементи. Перед покупкою завжди запитуйте себе: чи поєднається ця річ із тим, що вже є у шафі? Магазин Beteji регулярно оновлює колекції PrettyLittleThing, тож ви завжди знайдете актуальні моделі для свого базового набору за привабливими цінами.

Продуманий капсульний гардероб – це турбота про власний комфорт та стиль. Почніть з малого: оберіть десять універсальних речей та переконайтеся, наскільки простішим стане щоденний вибір вбрання. Згодом ви зможете розширити колекцію, зберігаючи принцип функціональності кожного елементу.