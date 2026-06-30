29 червня о 18:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дим із квартири на вул. Корольова.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області, у задимленому помешканні рятувальники виявили чоловіка, який спав. Його негайно вивели на свіже повітря та передали медикам.

Причиною задимлення стало підгоряння їжі на ввімкненій плиті. Власник квартири заснув і не відчув небезпеки.

Ще трохи — і наслідки могли бути трагічними. Уві сні людина може отруїтися продуктами горіння та вже не прокинутися, кажуть в Службі порятунку.

На щастя, завдяки своєчасному виклику та оперативним діям рятувальників трагедії вдалося запобігти.

Фото ілюстративне.