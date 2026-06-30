Зв’язок з Максимом Пелихом обірвався ще у лютому 2025-го. На жаль, Герой загинув на Харківщині. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляю, що підтвердилася загибель нашого захисника, жителя села Вікторівка Максима Пелиха (Михайла Пеляка), 14.11.1969 року народження.

Військовослужбовець вважався зниклим безвісти з 12 лютого 2025 року.

Життя Героя обірвалося під час виконання службових обовʼязків в районі населеного пункту Степова Новоселівка Харківської області. Щиро співчуваємо всім рідним та близьким. Вічна пам’ять та шана Герою», – повідомив голова Козівської громади Сергій Добалюк.