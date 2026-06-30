Жителя Тернопільщини Віктора Гурина нагороджено відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України “Золотий хрест”.

За виявлену мужність, відвагу та зразкове виконання службових обов’язків чортків’янин, заступник міського голови Чорткова, молодший сержант Збройних сил України Віктор Гурин отримав відзнаки: почесну нагороду Головнокомандувача Збройних сил України “Золотий хрест”, а також відзнаку президента України “За оборону України”.

Дякуємо за службу, мужність та відданість!

Бажаємо сил, незламності та скорішої Перемоги!

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.