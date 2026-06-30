Нетверезого водія мотоцикла зупинили правоохоронці на Бережанщині. Під час оформлення адміністративних матеріалів пасажирка мототранспорту почала поводитися агресивно та завдала тілесних ушкоджень одному з поліцейських.

Подія трапилася 29 червня близько 16:40 у селі Рай Бережанської територіальної громади. Про це повідомили у поліції Тернопільшини.

Патрульні зупинили мотоцикл «LF 200-2E CITYR» під керуванням 33-річного жителя Саранчуківської громади.

Під час спілкування з керманичем правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду за допомогою алкотестера показав 2,38 проміле.

На чоловіка склали адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Під час перевірки поліцейські з’ясували, що водій є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину та перебуває у статусі СЗЧ.

Поки правоохоронці документували адміністративне правопорушення, пасажирка мотоцикла – 32-річна жителька Бережан – завдала одному з поліцейських тілесних ушкоджень.

За фактом нападу на працівника поліції слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.