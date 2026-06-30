Жорстока війна обірвала ще одне життя. На фронті загинув захисник Андрій Радковський. Вічна памʼять та шана українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк Радковський Андрій Євгенович помер 28 червня від отриманих поранень внаслідок виконання бойового завдання та захисту країни.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Героя. Нехай Господь дає сили пережити це горе.

Вічна памʼять!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.