

На лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера управління ДСНС про те, що в парку Шевченка на місці, де зупиняється катер, у воді було виявлено фрагменти невідомих предметів. На місце події виїхали поліцейські.

“За попередніми даними, один з виявлених фрагментів є хвостовою частиною мінометної міни часів ІІ Другої світової війни. Безпеки він не становить”, — розповіли в поліції Тернопільщини.

Поліцейські вилучили знахідку для подальшого знищення.