Західноукраїнський національний університет відзначив 60-річчя від дня заснування

Ювілей об’єднав велику університетську родину – випускників, викладачів і партнерів. Серед почесних гостей – третій Президент України Віктор Ющенко та Голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз.

До святкування долучилися й представники провідних закладів вищої освіти з різних регіонів України та з-за кордону, зокрема Варшавського університету.

З вітальним словом виступив Тарас Пастух, який наголосив, що університет – це значно більше, ніж просто заклад освіти.

«Шістдесят років для університету – це юність, час розвитку і руху вперед. За ці роки він став потужним освітнім і науковим центром. Найбільша його гордість – це випускники.

Якби університет можна було уособити, це була б людина, яка з гордістю говорить про своїх студентів – успішних фахівців і гідних людей. Водночас у цій історії є і біль – пам’ять про тих, хто віддав життя за Україну. Але поруч із цим – віра в майбутнє, у перемогу і в нові покоління, які продовжать розвивати державу. Слава Україні!», – зазначив Тарас Пастух.

Під час урочистостей начальник ОВА також вручив подяку Голови Верховної Ради України, відзнаки «Відмінник освіти», почесні грамоти Міністерства освіти і науки та цінні подарунки від обласної військової адміністрації.

60 років – це історія розвитку, людей і цінностей. І ця історія впевнено продовжується.