Віталій Книш від лютого 2024-го вважався зниклим безвісти. У рідних жевріла крихітна надія. На жаль, Віталій повертається додому на щиті. Залишилась без сина мама… Вічна пам’ять Герою!

«Підтвердилась інформація про загибель інспектора прикордонної служби кулеметника Книша Віталія Андрійовича, 28.02.1980 року народження, жителя селища Гусятин, який тривалий час вважався безвісти зниклим.

Життя Героя обірвалося 26 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.

Віталій до останнього подиху залишався вірним військовій присязі. Він віддав своє життя за свободу та незалежність України. У військового залишилися мама, брат…

Схиляємо голови в глибокій шані перед подвигом Героя! Загибель Віталія стала важкою втратою не лише для його родини, а й для всієї нашої громади.

Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого. Вічна пам’ять та шана Герою!» – повідомили у Гусятинській селищній раді.