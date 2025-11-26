Выравнивание старого деревянного пола – важный этап ремонта, от которого напрямую зависит внешний вид и долговечность финишного покрытия. Выбирается метод и материалы с учетом степени неровности пола и его общего состояния.

Как выровнять старый деревянный пол: что нужно знать?

Подготовительный этап

Прежде чем приступать к выравниванию, необходимо тщательно осмотреть и простучать доски, чтобы выявить прогнившие, сильно поврежденные или шатающиеся элементы. Испорченные доски и лаги необходимо заменить. Для этого подойдет фанера влагостойкая Киев от ПлитТоргСервис – доступный и практичный материал. Далее прибить или прикрутить саморезами расшатавшиеся доски, устранить скрипы. Небольшие щели и выбоины можно зашпаклевать смесью из мелких опилок и клея ПВА или специальной шпаклевкой для дерева.

Методы для небольших перепадов (до 5 мм)

Циклевка/шлифовка – срезание верхнего слоя древесины с помощью циклевочной или мощной шлифовальной машины.

Плюсы – идеальный вариант, если доски в хорошем состоянии, нужно только убрать мелкие неровности, перепады между досками и освежить внешний вид. Позволяет сохранить деревянный пол как финишное покрытие.

Минусы – требует специального оборудования и навыков. Создает много пыли, не подходит для устранения больших перепадов по высоте.

Методы для средних и больших перепадов (от 5 мм и более)

Выравнивание листовыми материалами – опалубочная фанера ламинированная, ОСБ, ДСП и пр. Это самый популярный и относительно быстрый способ.

Фанера (влагостойкая ФК или ФСФ) – самый распространенный выбор. Рекомендуется толщина от 10 мм и более, часто укладывается в два слоя “вразбежку” (со смещением швов) для большей стабильности.

ОСБ/OSB – листы режут на квадраты для компенсации температурных расширений и крепятся к основанию клеем и саморезами. На лагах – для создания абсолютно ровной поверхности. Поверх старых досок или лаг монтируется новая система, выровненная по уровню. Между лагами можно уложить утеплитель. Сверху укладываются листы фанеры/ОСБ. На регулируемых опорах специальные системы регулируемых лаг или фанеры, которые позволяют быстро и точно выставить нужный уровень.

Выравнивание самовыравнивающейся смесью (жидкая стяжка)

Использование специальных наливных полов, предназначенных для работы с деревянным основанием. Это самовыравнивающиеся смеси для деревянных полов, так как обычные цементные стяжки могут быть слишком тяжелыми и разрушить старый пол.

Плюсы – позволяет получить идеально ровную поверхность.

Минусы – увеличивает нагрузку на перекрытия (важно удостовериться в их прочности), дополнительная влажность при работе.

Для старого деревянного пола, как правило, наиболее универсальным и надежным является метод выравнивания с помощью фанеры (или ОСБ) на лагах/мини-лагах. Он позволяет не только устранить неровности, но и при необходимости дополнительно утеплить пол, а также создать прочную основу, которая не боится умеренной влажности и вибраций.

