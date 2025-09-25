Контракт «60+» у ЗСУ: нові можливості для ветеранів

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine затвердив Порядок погодження кандидатів віком від 60 років для проходження військової служби за контрактом.

Хто може долучитися?

громадяни від 60 років, які визнані придатними ВЛК;

мають військовий досвід і відповідну спеціальність;

рівень підготовки відповідає посаді.

Пріоритет надається тим, хто:

звільнився з військової служби після 2015 року;

має досвід участі у бойових діях;

є фахівцем дефіцитної спеціальності.

Куди звертатися?

до територіального центру комплектування (ТЦК та СП);

до командира військової частини, яка має потребу;

онлайн-заявка: lfrecruiting.mil.gov.ua

гаряча лінія: 0 800 503 696.

Документи

Висновок ВЛК про придатність.

Довідка про відсутність/наявність судимості.

Військовий квиток або посвідчення.

Документи про освіту.

Підтвердження участі у бойових діях, нагороди (за наявності).

Згода на обробку персональних даних.

Алгоритм

1. Командир частини ініціює медогляд кандидата.

2. Після позитивного висновку ВЛК подає клопотання до Генерального штабу ЗСУ.

3. Після погодження оформлюється контракт (терміном на 1 рік з можливістю продовження).

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.