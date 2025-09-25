«Букет для Марії»: у Тернополі проведуть акцію за участі родин полеглих захисників

У неділю, 28 вересня, в Українському домі відбудеться акція «Букет для Марії», приурочена до свята Покрови Пресвятої Богородиці. До участі запрошуються усі родини полеглих захисників.

Про цеповідомляє ТМР.

Свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке щороку відзначається 1 жовтня, має глибоке духовне та національне значення. У цей день віряни звертаються до Пресвятої Богородиці з молитвами за мир, захист родин та військових, які боронять Україну.

У межах акції учасники створюватимуть символічні квіткові композиції – «Букети для Марії». Кожен такий букет уособлюватиме духовну стійкість, надію, віру в добро та перемогу над злом.

Програма заходу включає не лише творчий процес, а й духовну складову – зустріч зі священником, виконання пісень до Діви Марії та виступ хору «Блага вість» церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Також можна буде просто поспілкуватися, адже для учасників діятиме «вільний мікрофон».

Початок заходу – о 16:00.

Родинам, які бажають долучитися до події, потрібно попередньо зареєструватися за телефоном: 067-171-17-50.