Антициклон Petralilly змінить погоду – прогноз до кінця тижня

26 вересня антициклон Petralilly з центром орієнтовно над Балтикою зумовить практично повсюди в Україні суху та вдень сонячну погоду.

На його периферії далеко на північному сході можна побачити атмосферні фронти, які якраз несподівано у неділю прорвуться на північ України, повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

“Антициклон, який мав би зумовлювати найближчими днями суху та ясну погоду в усій Україні, у неділю, 28 вересня, поступиться місцем капосному атмосферному фронту, з північного сходу. Він підмочить репутацію північної частини України дощами із хмарною погодою. Ці дощі охоплять власне північні області плюс Волинь, Рівненщину та Харківщину. На решті території 28 вересня переважатиме суха погода”, – написала вона.

Температура повітря 26 вересня в Україні очікується помірною, вдень буде +13…16°С, а на півдні +15…18°С.

Найближчої ночі – холодно, +2…9°С, на півночі, подекуди на заході, північному сході та в центрі заморозки.