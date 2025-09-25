Сьогодні: Четвер. 25.09.2025

  • search

Антициклон Petralilly змінить погоду – прогноз до кінця тижня

Прокоментуй!
Антициклон Petralilly змінить погоду – прогноз до кінця тижня

26 вересня антициклон Petralilly з центром орієнтовно над Балтикою зумовить практично повсюди в Україні суху та вдень сонячну погоду.

На його периферії далеко на північному сході можна побачити атмосферні фронти, які якраз несподівано у неділю прорвуться на північ України, повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

“Антициклон, який мав би зумовлювати найближчими днями суху та ясну погоду в усій Україні, у неділю, 28 вересня, поступиться місцем капосному атмосферному фронту, з північного сходу. Він підмочить репутацію північної частини України дощами із хмарною погодою. Ці дощі охоплять власне північні області плюс Волинь, Рівненщину та Харківщину. На решті території 28 вересня переважатиме суха погода”, – написала вона.

Температура повітря 26 вересня в Україні очікується помірною, вдень буде +13…16°С, а на півдні +15…18°С.

Найближчої ночі – холодно, +2…9°С, на півночі, подекуди на заході, північному сході та в центрі заморозки.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

126 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.