У Тернополі стартував ювілейний «Бібліофест-2025»

У Тернополі розпочався п’ятнадцятий бібліотечний фестиваль «Бібліофест» – «ЧитайкоBookfest», який проходить під гаслом «Тернопіль з книгою – Тернопіль з майбутнім».

Фестиваль відкрився біля пам’ятника Івану Франку і триватиме два дні – 25 та 26 вересня. Тут запрацювало книжкове містечко, де свої новинки представили українські видавництва та міські бібліотеки. Учасників та гостей свята вітали письменники, поети й літератори, серед яких і представники культурно-мистецького проєкту «Книжкова толока» зі Львівщини.

Програма «ЧитайкоBookfest» насичена подіями: презентації та автограф-сесії з авторами, літературні зустрічі, тематичні локації для дітей, майстер-класи й творчі майстерки, благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України, а також акція «Подаруй книгу захисникам». Окремо облаштовані фотозони та музично-концертна програма, що створюють святкову атмосферу.

Події фестивалю відбуваються на площі біля пам’ятника Івану Франку, в Українському домі, Центральній міській бібліотеці та бібліотеках-філіях. Організатори – Централізована бібліотечна система Тернополя за підтримки Тернопільської міської ради та управління культури і мистецтв ТМР.