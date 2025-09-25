Молоді таланти ЗУНУ: як в університеті підтримують творчих студентів

Поширити

У затишній атмосфері читального залу бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ відбулася ще одна цікава зустріч у межах нового творчого проєкту, покликаного відкривати, підтримувати та плекати таланти студентської молоді.

Ініціатор та модератор події – завідувачка читального залу для студентів Ірина Любезна.

Зустріч розпочав директор бібліотеки Казимир Возьний, який привітав присутніх, наголосив на важливості розвитку особистості поза межами навчальних аудиторій та побажав студентам сміливо розкривати свої здібності.

Цього разу свій талант демонстрував першокурсник спеціальності «Управління на транспорті та логістика» навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури Ярослав Боднар. Юнак є талановитим танцюристом, який із раннього дитинства живе ритмом музики, руху та сцени.

Його історія почалася ще у садочку, коли він вперше одягнув танцювальний костюм і вийшов на паркет. Саме тоді, під оплески вихователів і батьків, зародилася любов до бальних танців – мистецтва, яке поєднує техніку, емоцію і елегантність. З того часу танці стали його щоденною практикою, пристрастю і способом самовираження.

На зустріч Ярослав приніс свої медалі, як символи перемог, наполегливості та багаторічної праці. Він розповів про улюблені стилі, партнерські виступи, тренування та хвилювання перед кожним виходом на сцену. Його щирість, енергія та любов до танцю зачарували присутніх і надихнули на власні творчі пошуки.

На спогад про зустріч одногрупники Ярослава зробили спільне фото, де кожен із них одягнув одну з його медалей, яких вистачило на всіх. Цей момент став не просто символом підтримки, а щирим побажанням: хай ці медалі стануть початком успіху і перемог для кожного з нас.

Проєкт продовжує свою місію – відкривати нові імена, підтримувати талановитих студентів і створювати середовище, де кожен може бути собою. Наступна зустріч уже незабаром. І хто знає, чий талант засяє наступним?