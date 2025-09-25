Масштабна пожежа в Кременці та нічні виклики: надзвичайники Тернопільщини врятували три будівлі

Поширити

Протягом минулої доби, з 24 по 25 вересня, підрозділи ДСНС на Тернопільщині ліквідували 3 пожежі та двічі залучалися для надання допомоги населенню. Завдяки професійним діям вогнеборців було врятовано 3 будівлі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Масштабна пожежа виникла в Кременці. 24 вересня о 14:20 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Кременець. На місце події було направлено 2 одиниці техніки. По прибуттю було встановлено, що вогонь охопив площу близько 150 кв. м, пошкодивши перекриття та речі домашнього вжитку. Основні зусилля рятувальників були зосереджені на недопущенні поширення полум’я на сусідні споруди, що дозволило врятувати їх від знищення.

Вночі 25 вересня вогнеборці здійснили ще два виїзди. О 02:48 у місті Бережани було ліквідовано пожежу окремо стоячого дерева. А о 03:38 у місті Ланівці виникла пожежа житлового будинку на площі 10 кв. м. Загоряння було оперативно ліквідовано, полум’я пошкодило облицювання стін та речі.

Також протягом доби рятувальники двічі виїжджали для ліквідації осиних гнізд у приватному секторі міста Збараж та села Озерна Тернопільського району, усунувши загрозу для мешканців.