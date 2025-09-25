На Тернопільщині ділки виготовляли з клею, води та барвників засоби із захисту рослин й збували за заниженими цінами

Поширити

Судитимуть групу з 5 осіб, котрі за допомогою клею, води та барвників «виготовляли» засоби із захисту рослин та продавали їх за зниженими цінами.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організатора та чотирьох його спільникам у шахрайстві, вчиненого організованою злочинною групою (ч. 5 ст.190 КК України), незаконне використання знака для товарів та фірмового найменування (ч. 3 ст.229 КК України).

Шахраї підробляли продукцію відомих виробників засобів захисту рослин та збували її за заниженими цінами.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Організатором цього «бізнесу» був житель Чортківського району. Разом зі спільниками вони так ретельно підбирали тару та відповідні розпізнавальні знаки, що візуально відрізнити підробку товарів агрохімії від оригіналу було дуже важко. Проте для захисту рослин від шкідників ці засоби не діяли, оскільки як складники використовувались вода, клей, барвники.

Підроблений товар обвинувачені збували через інтернет-магазини за ціною вдвічі нижчою за реальну та через «Нову пошту».

Під час обшуків, які були проведені на території Тернопільської, Хмельницької, Рівненської та Одеської областей, правоохоронці вилучили транспортні засоби, готовий для збуту фальсифікований товар, тару, речовини з яких виготовляли суміші, грошові кошти.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.