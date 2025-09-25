Сьогодні: Четвер. 25.09.2025

Навіки у Небесному строю: відійшов у Вічність захисник з Тернопільщини Володимир Лисий

Прокоментуй!
Навіки у Небесному строю: відійшов у Вічність захисник з Тернопільщини Володимир Лисий

Підволочиська громада втратила ще одного захисника. Від ускладнень хвороби відійшов у Вічність житель села Чернилівка – Володимир Лисий. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Підволочиська громада у скорботі.

20 вересня 2025 року від ускладнень хвороби відійшов у вічність солдат військової частини А2308 Сил підтримки ЗСУ, житель села Чернилівка – Лисий Володимир Григорович, 1969 року народження

У пʼятницю, 26 вересня, о 12:00 у селищі Підволочиськ ми зустрінемо кортеж із тілом нашого Захисника. Біля пам’ятника Ангелу-Хоронителю спільною молитвою віддамо шану покійному воїну.

Після спільної молитви кортеж відправиться в рідне село – Чернилівка.

О 13:00 у селі Чернилівка розпочнеться похорон. Спочатку в місцевому храмі відбудеться чин похорону, після чого воїн знайде свій останній спочинок на кладовищі.

Просимо всіх небайдужих приєднатися до спільної молитви, гідно зустріти та провести в останню дорогу нашого земляка.

Щирі співчуття рідним покійного військового.

Вічна памʼять!» – написали у Підволочиській селищній раді.

