Трагедія на Тернопільщині: під час застілля вбили 21-річного хлопця

Трагедія трапилася вночі 25 вересня у Борсуківській громаді. Повідомлення про смерть молодого чоловіка надійшло до поліції від лікарів бригади екстреної медичної допомоги після опівночі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що 21-річний житель Лановеччини відпочивав у компанії знайомих. Під час застілля між присутніми виникали суперечки. Один із чоловіків кілька разів ударив потерпілого. За деякий час йому стало погано і молодий чоловік втратив свідомість.



Очевидці викликали швидку, але врятувати хлопця не вдалося. Судово-медичний експерт підтвердив: причина смерті – черепно-мозкова травма.



На місці працюють слідчі ГУНП в Тернопільській області та оперативники. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії та особу, причетну до смертельного удару. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

