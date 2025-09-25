Сьогодні: Четвер. 25.09.2025

  • search

Трагедія на Тернопільщині: під час застілля вбили 21-річного хлопця

Прокоментуй!
Трагедія на Тернопільщині: під час застілля вбили 21-річного хлопця

Трагедія трапилася вночі 25 вересня у Борсуківській громаді. Повідомлення про смерть молодого чоловіка надійшло до поліції від лікарів бригади екстреної медичної допомоги після опівночі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що 21-річний житель Лановеччини відпочивав у компанії знайомих. Під час застілля між присутніми виникали суперечки. Один із чоловіків кілька разів ударив потерпілого. За деякий час йому стало погано і молодий чоловік втратив свідомість.

Очевидці викликали швидку, але врятувати хлопця не вдалося. Судово-медичний експерт підтвердив: причина смерті – черепно-мозкова травма.

На місці працюють слідчі ГУНП в Тернопільській області та оперативники. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії та особу, причетну до смертельного удару. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

89 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.