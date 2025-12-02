Віталій Нанюк, 28 років назавжди. З липня 2023-го захисника вважали зниклим безвісти. Але молодий Воїн повертається до рідного дому на щиті. Віталій загинув неподалік Бахмута. Вічна пам’ять тобі, Віталію! Легких небесних хмарин!

«Лановецька громада в жалобі: на Донеччині загинув солдат Віталій Нанюк.

З глибоким сумом повідомляємо трагічну звістку: стрілець-снайпер, 28-річний ланівчанин Віталій Нанюк, загинув, вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, під час виконання бойового завдання неподалік населеного пункту Григорівка Бахмутського району Донецької області.

Із липня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, стало відомо, що він загинув у той же день, 15 липня 2023 року, мужньо стоячи за нашу свободу.

Схиляємо голови в жалобі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять і слава Герою Віталію!», – повідомили у Лановецькій міській раді.

