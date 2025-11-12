

Протягом минулої доби, 11 листопада, підрозділи ДСНС на Тернопільщині двічі надавали допомогу співробітникам екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Обидва випадки сталися у Гусятинській територіальній громаді.

Через поганий стан дороги карета швидкої не могла безпосередньо під’їхати до подвір’я у селі Боднарівка. Рятувальники за допомогою спеціальних нош транспортували до автомобіля 79-річного важкохворого.

Ще одна карета швидкої допомоги застрягла на польовій дорозі. Надзвичайники відбуксирували транспортний засіб на проїжджу частину, давши медикам змогу продовжити рух.

Подобається це: Подобається Завантаження…