На Тернопільщині медики не змогли доїхати до хворих через погані дороги — довелося викликати рятувальників
Протягом минулої доби, 11 листопада, підрозділи ДСНС на Тернопільщині двічі надавали допомогу співробітникам екстреної медичної допомоги.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.
Обидва випадки сталися у Гусятинській територіальній громаді.
Через поганий стан дороги карета швидкої не могла безпосередньо під’їхати до подвір’я у селі Боднарівка. Рятувальники за допомогою спеціальних нош транспортували до автомобіля 79-річного важкохворого.
Ще одна карета швидкої допомоги застрягла на польовій дорозі. Надзвичайники відбуксирували транспортний засіб на проїжджу частину, давши медикам змогу продовжити рух.