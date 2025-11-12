У його картинах оживали світанки та захід сонця, пейзажі рідного краю. Художник часто працював просто неба. Сонячне світло ніби само вело рукою майстра. Та війна обірвала все. Олег Яцула із Ланівців Олег Яцула загинув ще 25 травня на Донеччині. Вічна пам’ять талановитому художнику, добрій Людині та Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату: у боях за Україну, її свободу та незалежність загинув наш земляк – талановитий художник і педагог, 49-річний ланівчанин Олег Яцула.

Із травня 2025 року він вважався зниклим безвісти. Та, на превеликий жаль, стало відомо, що, вірний військовій присязі та українському народові, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, Олег Яцула загинув під час виконання бойового завдання. Схиляємо голови у скорботі. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять і вічна шана Герою!» – написали у Лановецькій міській раді.

Друзі, знайомі залишать десятки коментарів під цим дописом.

Наталія Василишин: «Щирі співчуття рідним, сили пережити непоправну втрату. Олег був дуже світлою людиною. Вічна пам’ять та Царство небесне Герою».

Любов Модна: «Вічна памʼять і Царство небесне тобі, Олег. Ти був світлою, щирою і талановитою людиною. Таких зустрінеш не часто. Легких тобі хмаринок, ГЕРОЮ. Щирі співчуття рідним».

Олена Альяна Безбах: «Вічна памʼять. Його художні уроки памʼятатиму все життя…»

Олег Яцула створював унікальні пейзажі рідного краю. Про це ми писали у виданні «Наш ДЕНЬ».

«Магнетизм світанків і заходу сонця, осені та зими, весни й літа – все це оживає в картинах художника. Кожен відтінок на картині Олег Яцула не тільки продумує, а й мріє про нього, любить його і живе ним. Художник працює просто неба, а не в приміщенні. Сонячне світло і навколишня атмосфера наче самі ведуть рукою майстра.

Зі своїми глядачами пан Олег розмовляє не тільки мовою пензля, а й мовою пластичних мас, адже він сьогодні виступає ще і в новому творчому амплуа – скульптурі. У своїх рідних Ланівцях в цій сфері він є першовідкривачем…», – із статті Лесі Оревчук у «Нашому ДНІ». (https://nday.te.ua/oleh-yatsula-z-lanovets-stvoryuje-unikalni-pejzazhi-ridnoho-krayu-foto/).

Завтра, 13 листопада, зустрічатимемо кортеж із тілом полеглого захисника Олега Яцули.

