У Західноукраїнському національному університеті триває робота STEM-школи – освітнього простору, що об’єднує обдарованих учнів, зацікавлених у розвитку в галузях науки, технологій, інженерії та математики.

Мета школи – формування покоління майбутніх лідерів і новаторів, здатних мислити креативно, аналітично та відповідально.

Під час заняття “STEM English: Pitching Lab” з Вікторією Коробій учасники після короткої розминки у форматі round robin шляхом симуляції інтерв’ю при працевлаштуванні закріпили знання, здобуті на попередньому занятті. Далі, у формі інтерактивної гри на платформі Kahoot, вони розмежували характерні риси офіційного стилю мовлення в англійській мові. Опрацювавши приклад бізнес-пропозиції, слухачі визначили її структурні елементи, типові сполучні фрази та найбільш уживані ділові вирази. На завершення учасники створили власні пропозиції щодо покращення благоустрою шкільної території.

На заняттях “Digital Design” та “3D Modeling” з Назаром Іваніцким і Діаною Крисак учасники досліджували можливості 3D-друку, вивчали принципи роботи обладнання, види матеріалів і техніку калібрування принтера. Завдяки використанню технологій VR та AR школярі змогли віртуально зануритися у простір дизайну й моделювання, спостерігаючи, як інновації оживають у реальному часі.

Також школярі мали змогу зануритися у світ математичної статистики та теорії ймовірностей разом з Оксаною Башуцькою. Під час заняття вони досліджували парадокс Монті Холла – задачу, що демонструє, як математична логіка може суперечити інтуїтивним судженням. Використовуючи інтерактивні панелі, учасники аналізували формули, комбінації та експериментально перевіряли результати, переконуючись, що навчання може бути водночас науковим і захопливим.

Важливою складовою стала тренінгова сесія з розвитку креативності та нестандартного мислення з Марією Бригадир. Учасники вчилися генерувати нові ідеї, шукати нестандартні рішення, оцінювати ефективність власних проєктів і створювати атмосферу довіри та натхнення.

Реалізація STEM-школи відбувається за підтримки Vovk Foundation, BlueCheckUkraine та ГО «Міжнародний інститут комунікацій».

