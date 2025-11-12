16 листопада о 16:00 в Українському домі у Тернополі відбудеться благодійний концерт Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» на підтримку Збройних сил України.

У програмі концерту – українські естрадні пісні на вірші Вадима Крищенка, зокрема «Родина», «Отаман», «Хай щастить вам, люди добрі», «Ця весна для тебе», «Налий, шинкарочко». Їх виконуватимуть солісти оркестру: заслужений артист України Микола Блаженко, заслужений артист естрадного мистецтва Юрій Футуйма, Іван Ракочий та Іванна Чагарин.

Також заплановане виконання інструментальних творів, таких як «Українська сюїта» Місонжника та «На крилах пісні».

Концерт проходитиме у форматі живого звучання, повідомили в ТМР.

