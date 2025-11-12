Завершив свій земний шлях захисник із Тернополя Михайло Забояк. Не витримало серце Героя. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Назавжди пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, захисник, наш земляк Забояк Михайло Омельянович. Його серце не витримало. 10 листопада він завершив свій земний шлях.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

Вічна йому пам’ять і Царство Небесне!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Подобається це: Подобається Завантаження…