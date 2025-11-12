Більше двох тисяч набоїв та автомат Калашникова зберігав житель Тернопільщини у власному будинку
Слідчі поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо жителя міста Заліщики, який незаконно придбав та зберігав бойову зброю і набої. Обвинувальний акт скерували до суду.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Співробітники карного розшуку спільно зі слідчими встановили, що у період з вересня по листопад 2024 року фігурант через інтернет познайомився з іншим учасником протиправної схеми і придбав у нього частини нарізної вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Із отриманих деталей заліщанин власноруч зібрав автомат системи Калашникова «АК-74».
Окрім цього підозрюваний купив у невідомого бойові припаси – понад 600 набоїв калібру 7,62 мм та 1505 патронів калібру 5,45 мм. Увесь цей арсенал він зберігав у власному будинку в місті Заліщики.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили автомат з боєприпасами і направилии усе на експертизу.
Слідчі інкримінують чоловікові частину 1 статті 263 (незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) та бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування вони завершили, а обвинувальний акт скерували до суду.