Слідчі поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо жителя міста Заліщики, який незаконно придбав та зберігав бойову зброю і набої. Обвинувальний акт скерували до суду.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Співробітники карного розшуку спільно зі слідчими встановили, що у період з вересня по листопад 2024 року фігурант через інтернет познайомився з іншим учасником протиправної схеми і придбав у нього частини нарізної вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Із отриманих деталей заліщанин власноруч зібрав автомат системи Калашникова «АК-74».



Окрім цього підозрюваний купив у невідомого бойові припаси – понад 600 набоїв калібру 7,62 мм та 1505 патронів калібру 5,45 мм. Увесь цей арсенал він зберігав у власному будинку в місті Заліщики.



Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили автомат з боєприпасами і направилии усе на експертизу.



Слідчі інкримінують чоловікові частину 1 статті 263 (незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) та бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування вони завершили, а обвинувальний акт скерували до суду.

Подобається це: Подобається Завантаження…